Podle průzkumu Equa bank slaví mnohem častěji svátek zamilovaných páry, které jsou spolu krátce, zhruba jeden rok. Chuť užít si Valentýna však neopouští ani partnery, kteří jsou ve vztahu i 15 či 20 let (zhruba tři pětiny z nich).

Na druhou stranu každý osmý, který s partnerem bude slavit, tak činí z donucení, protože to jeho druhá polovička očekává.

Za Valentýna víc než vloni

Letos se Češi chystají utratit na Valentýna více peněz než vloni. „Zatímco vloni jsme za valentýnské oslavy vydali průměrně 1500 korun, letos počítáme s útratou ve výši až 1800 korun,” uvedl Jakub Pavel z Equa bank.

Češi si na Valentýna dávají i dárky. Podle průzkumu třetina lidí obdaruje své milé pozorností v hodnotě až 500 korun, další třetina pak za dárek vydá od 500 do tisíce korun. Každý pátý se ale plácne přes kapsu a koupí dárek v hodnotě od tisíce do dvou tisíc korun.

Za večeři se Češi nebojí připlatit



I přesto, že mnozí dají přednost oslavě v soukromí, na večeři vyrazí každý třetí pár, což potvrdil jak průzkum Equa bank, tak UniCredit Bank.

„Letos podle průzkumu nejvíce vezmou restaurace útokem Pražané a zamilovaní z Ústeckého a Libereckého kraje. Na večeři v těchto krajích vyráží čtyři z deseti párů. Největší šanci najít volný stůl pak mají páry na Karlovarsku, kde na večeři plánuje 14. února vyrazit jen pětina lidí,“ uvedl Petr Plocek z UniCredit Bank. Do restaurace na večeři pozve svou partnerku či partnera až polovina zamilovaných do 26 let.

Průzkumy obou bank přinesly podobné výsledky, co se výše útraty za večeři týče. Nejčastěji lidé (zhruba každý druhý oslovený) plánují za večeři utratit až tisíc korun. „Loni to přitom bylo v průměru jen 700 korun," doplnil Plocek.