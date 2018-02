Průzkum agentury Ipsos pro společnost Essox ukázal, že chuť obyvatel České republiky půjčovat si neklesne ani v roce 2018. Podle Jany Hanušové ze společnosti Essox tomu nahrává i „stávající situace na trhu finančních služeb, kdy je v České republice vysoká konkurence poskytovatelů úvěrů, a ta udržuje historicky nejlepší podmínky úvěrů pro spotřebitele.”

Polovina lidí by byla ochotna si půjčit na financování koupě nemovitosti, další čtvrtina pak na investice do bydlení. Jak uvádějí finanční odborníci, je rekordní zájem občanů o investice do nemovitostí a bydlení dlouhodobým trendem několika uplynulých let.

Auto na úvěr zvažuje každý čtvrtý



Překvapivý byl podle nich zájem o půjčku na pořízení osobního automobilu, který v průzkumu potvrdila více než čtvrtina oslovených. Financovat pořízení auta úvěrem mají v plánu dokonce dva pětiny mladých lidí ve věku 18 až 26 let.

„V oblasti financování automobilů došlo v posledních letech k velké profesionalizaci při schvalování úvěrů,” uvedl Luděk Čermák z Essox.

Podstatně nižší ochotu půjčovat si uvádějí spotřebitelé u nákupu domácích spotřebičů (13 procent respondentů) či elektroniky, jako jsou mobilní telefony, počítače, či tablety (pět procent respondentů).

Na běžné výdaje si v letošním roce plánuje formou kreditní karty či kontokorentního úvěru půjčovat necelých 11 procent lidí.