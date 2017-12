Uspořit peníze hned od příštího ledna změnou dodavatele je ale nyní nemožné, protože přechod k novému trvá několik měsíců. Zbývá tak možnost fixace. Tím si odběratel zajistí, že se mu cena elektřiny nebude měnit i několik následujících let, podle délky zvolené fixace.

Platby za proud asi ještě porostou

Někteří dodavatelé při fixaci cenu během let ještě průběžně snižují. Otázkou tedy zůstává, zda obětovat pár set korun ročně a změnit dodavatele za lacinějšího v průběhu příštího roku, nebo cenu zafixovat hned.

„Lidem, kteří se obávají rostoucích cen elektřiny v příštím období, můžeme doporučit fixaci s produktem Optimal. Nabídku kromě garance klesající ceny ještě vylepšuje finanční odměna 1500 korun,“ řekl Právu mluvčí Innogy Pavel Grochál.

Zákazník si fixací pojistí to, že bude odebírat elektřinu za nízkou cenu i v budoucnu Roman Gazdík, mluvčí ČEZ

„Pro dodávky elektřiny od Innogy se v tomto roce rozhodlo už 70 tisíc domácností, naprostá většina smluv je s fixací. Lidé v poslední době vnímají zprávy o rostoucích velkoobchodních cenách a sami si chtějí ještě zafixovat stávající výhodné ceny,“ dodal Grochál.

Fixaci doporučuje i ČEZ. „Ceny na burze za poslední rok a půl významně stouply. Na počátku minulého roku klesla cena až téměř na 20 eur za megawatthodinu, nyní se pohybuje okolo 37 eur. Fixace u elektřiny podle nás smysl dává. Zákazník si tak pojistí to, že bude odebírat elektřinu za nízkou cenu i v budoucnu a nepřekvapí ho náhlé pohyby cen, ke kterým může dojít,“ řekl Právu mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Ceny elektřiny, které dodavatelé nyní nabízejí, jsou podle něho historicky nízké, a i podle analytiků lze očekávat v příštím období zdražování.

Nové tarify od roku 2019

Obavy z dalšího zdražování elektřiny vedle růstu cen živí i nová tarifní struktura, která by měla v České republice začít platit od roku 2019.

Energetický regulační úřad (ERÚ) návrh tarifů představil loni, ale po kritice, že by mohlo dojít k výraznému zdražení zejména u nižších odběrů nebo třeba na chatách a chalupách, tarify přepracuje.

Člen Rady ERÚ Vladimír Vlk nedávno uvedl, že nové tarify náhlou změnu cen nepřinesou. Nový systém by měl během tří let více zohlednit v ceně kapacitu jističe: v současném systému se platí podle odebrané elektřiny. Zatím není jasné, zda právě třeba tisíce chalupářů nebudou muset měnit jističe, aby platili méně.

ERÚ spustí na začátku příštího roku analýzu, která má přispět ke stanovení nových tarifů. V březnu chce oslovit poslance s představou o nových cenících. Hrozba zdražení tak může pro některé domácnosti být dalším argumentem pro fixaci.

Aby změna proběhla bez problémů

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele elektřiny, počítejte s tím, že to několik měsíců potrvá. A to navíc jen v případě, že nyní nemáte cenu smluvně fixovanou, respektive uzavřenou smlouvu na dobu určitou, potom je třeba se změnou vydržet až do konce trvání smlouvy.

Změna dodavatele je bezplatná. Na některé věci si je však třeba dát pozor. Je důležité si ověřit, zda se vám odchod k jinému dodavateli skutečně vyplatí. Na to existuje mnoho internetových srovnávačů cen, najdete jej i na webových stránkách ERÚ.

Cena je sice důležitá, ale velkou roli mohou hrát i jiné faktory, a to například pověst nového dodavatele, výše případných smluvních sankcí, možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou nebo také to, zda nemusíte platit za volání na zákaznickou linku.

Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří podle ERÚ obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů. Ty obsahují zejména následující ujednání: dobu trvání smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní dobu, jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné, uvádí ERÚ.

Plná moc ušetří čas

Dále v podmínkách naleznete výčet smluvních sankcí a poplatků, úplný a platný ceník pro konkrétní rok, práva a povinnosti smluvních stran, i to, zda třeba nebudete novému dodavateli platit takzvaný „aktivační poplatek“.

Po výběru dodavatele je třeba s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před definitivním podpisem smlouvy si nechte předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky. Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je možné dát při podpisu smlouvy vybranému dodavateli plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele.

Dodavatel pak může provést některé činnosti za vás a celý proces urychlit. ERÚ doporučuje, abyste k termínu změny dodavatele příslušnému provozovateli distribuční soustavy nahlásili do pěti pracovních dnů samoodečet.

Následně obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Při prvním vyúčtování od nového dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny. Je rovněž nutné přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele.