Novostavba je právě dokončeným objektem, vše je nové a v záruce, většinou nejsou nutné další zásadní investice. Nemovitost má také nižší provozní režii, neboť se již při stavbě dbalo na moderní materiály a úspory energií.

Další výhoda nového bytu spočívá v možnosti financování. Developeři jsou připraveni na to, že velká část kupujících spoléhá na hypoteční úvěr, a není pro ně problémem nastavit podmínky financování projektu tak, aby umožnili klientům využít hypoteční financování. Navíc, pokud kupujeme nemovitost přímo od developera, neplatíme daň z nabytí nemovitosti.

Mezi nevýhody novostavby patří skutečnost, že nemovitost je většinou lokalizována v okrajových částech obce, a v případě Prahy i daleko od metra. Často je nutné vlastnit automobil například pro rozvoz dětí do školy, kvůli nákupům apod. Další nevýhodou je zpravidla nemožnost okamžitého nastěhování.

Kupní cena není vše

Nový byt musí někdo postavit, což chce čas. Obvykle je to otázka minimálně roku až dvou let od prvního kontaktu s developerem. Přitom byt kupujeme většinou ve virtuální podobě, takzvaně „z papíru“.

Často se posouvá termín kolaudace a nastěhování, což může působit problémy se zajištěním provizorního náhradního bydlení. „Byt obdobných kvalit přitom můžeme často koupit na sekundárním trhu, už připravený k okamžitému stěhování,“ upozornil Petr Vosmík ze společnosti Českomoravské realitní.

Mezi nesporné výhody bytů ve starší zástavbě patří jednoznačně jejich cena. Ta může být v extrémních případech i o polovinu nižší než u srovnatelně velkého bytu v novostavbě ve stejné lokalitě. Jedná se ale o byty, které jsou v původním, neudržovaném stavu, často na panelovém sídlišti, a byt i dům teprve čekají na rekonstrukci.

„K ceně staršího bytu je navíc vždy nutno připočíst daň z nabytí nemovitosti, kterou od října 2016 platí kupující,“ doplnila Michaela Tomášková ze společnosti Central Group.

Jsou zde ale i další aspekty, s nimiž je potřeba počítat. Většina starších bytů má vyšší energetickou náročnost než novostavby, které se v současnosti stavějí převážně v úsporné energetické třídě B.

Starší byty například v energetické třídě G tak mohou být na provoz finančně náročnější, což se může u investičního bytu projevit nižším zájmem ze strany potenciálních nájemců.

Je třeba si uvědomit, že nový nájemník při výběru bytu zohledňuje nejen výši nájmu, ale také poplatky spojené s energiemi a službami. Majitel staršího bytu je také často nucen přispívat do fondu oprav vyššími částkami.

Kdy kupovat nový byt

Pokud už jste se rozhodli pro nový byt, měli byste zvážit, v jaké fázi obchod uzavřete - zda na základě plánů, anebo až po dostavbě projektu. U koupě z papíru máte relativně dost času, abyste vyřešili financování, protože v úvodní fázi potřebujete pouze 10-15 procent kupní ceny.

Další výhodou je poměrně velký výběr. Vstupujete-li do projektu před zahájením stavby, výběr bytů je velký a můžete si vybrat byt co nejblíže svým představám - kupříkladu poschodí či orientaci do světových stran.

Zdaleka ne každý člověk má však výtvarnou představivost a dokáže si představit, jak bude byt ve skutečnosti vypadat. Developerské firmy sice dnes už většinou nabízejí na svých webových stránkách vizualizace plánovaných projektů, ale ve chvíli, kdy kupujete z papíru, si těžko představíte, kam budete koukat - jestli do zeleně, anebo do zdi protějšího domu.

„Při koupi nového bytu v rozestavěném projektu nevíme, jak nakonec dopadnou stavební a zahradní úpravy okolí a zda třeba nakonec developer nezmění plán a nezastaví nám výhled dalšími domy. Při koupi staršího bytu už vidíme stabilizované okolí domu, včetně dobudovaných komunikací a fungujících služeb v okolí,“ dodal Vosmík.

Rozhodnutí je na nás

Odpověď na otázku, zda koupit nový, nebo raději starší byt, proto nemůže být jednoznačná. Každá z variant má své klady i zápory a rozhodující vždy budou konkrétní podmínky, v nichž se momentálně člověk či rodina nachází.

Firmy, které se specializují na prodej nových bytů, vás budou udolávat argumenty o výhodách financování hypotékou a komfortu užívání novostavby.

Ty, které prodávají starší byty, zase budou mluvit o nevýhodách nákupu „zajíce v pytli“ a jistotách při koupi hotového. Na vás pak zbývá už jen maličkost - opatřit si dostatek finančních prostředků, bez nichž se v každém případě tato životní investice neobejde.