Vyplývá to z pracovního průzkumu, který si nechala zpracovat advokátní kancelář Taylor Wessing.

„Z průzkumu je jasně vidět, že při sečtení odpovědí na škále ‚zcela klíčové‘ a ‚spíše důležité‘ hraje prim cena, ale vzápětí následuje kvalitně ošetřená kupní smlouva,“ uvedla Markéta Cvrčková z Taylor Wessing Praha.

Minimalizovat možné problémy

Kvalitně vypracovaná kupní smlouva je základním předpokladem minimalizace problémů při nabytí a pozdějším kvalitním užívání nemovitosti. Při její přípravě je nutné ošetřit především způsob úhrady kupní ceny a její zajištění a dát si pozor na formulaci článků souvisejících se zárukami či odpovědností za vady.

„Není-li těmto bodům ve smlouvě věnována dostatečná pozornost, může to vést k nepříjemným důsledkům např. v podobě nutnosti uhradit kupní cenu či její část prodávajícímu znovu nebo v podobě nákladů na zásadní opravu nemovitosti, kterou bude muset kupující hradit ze svého,“ upozornila Cvrčková.

Další z faktorů, který se v odpovědích účastníků průzkumu jevil jako důležitý, je vzdálenost do zaměstnaní a občanská vybavenost. Lidé také uváděli, že by pro ně bylo atraktivní, pokud by developeři uvažovali nejen o stavbě samotné, ale i o možnostech využití volného času v okolí bydliště. Objevil se zde i faktor dobrých sousedů a vlastního parkovacího místa či bezpečného okolí.

Pomoc od odborníků

Zajímavé bylo i zjištění, že pokud by se lidé rozhodli koupit nemovitost, určitě by při rozhodování využili služby nějaké realitní kanceláře a banky, u které by hledali pomoc v oblasti pokrytí nákladů. A téměř 30 procent ze všech dotázaných by se v případě, že se již rozhodli koupit nějakou nemovitost, obrátilo také na advokátní kancelář s poptávkou po jejích službách. Pouze 10 procent lidí by si vše zařídilo samo.

„Vzhledem k tomu, že z celkového počtu respondentů se jich téměř 35 procent vyjádřilo, že o nákupu nemovitosti v současnosti vážně uvažuje, mohou být tato zjištění z našeho průzkumu zajímavá pro všechny subjekty aktivní v oblasti obchodu s nemovitostmi,“ zdůraznila Cvrčková.

Občanský zákoník má stále punc novosti

Podle Cvrčkové není toto zjištění nijak překvapivé, neboť stále hraje roli faktor „novosti“ nového občanského zákoníku i to, že proces prodeje nemovitostí se přes některé pokusy administrativně příliš nezjednodušuje.

„Bude zajímavé sledovat, zda na poptávku po právních službách v souvislosti s převody nemovitostí bude v budoucnu mít vliv posílení principu materiální publicity katastru nemovitostí zavedené v souvislosti s novým občanským zákoníkem, kde by v brzké době mělo skončit poslední přechodné období jeho omezené aplikace,“ dodala Cvrčková.