Podle průzkumu ČSOB mezi více než pěti sty ženami, které mají sjednáno spoření na penzi, tři pětiny z nich začaly spořit kvůli státnímu příspěvku. Ten se v současné době pohybuje od 90 korun do 230 korun měsíčně, přičemž jeho výše závisí na výši měsíční částky, kterou si ukládáte.

Ženy, stejně jako muži, si začínají více spořit na penzi, až když se začne blížit jejich důchodový věk Marie Zemanová, ČSOB Penzijní společnost

Přitom naprostá většina z oslovených žen (zhruba dvě třetiny) měsíčně ukládá maximálně 500 korun, stát jim tak přispěje každý měsíc 130 korunami. Další čtvrtina měsíčně spoří od 500 do 1000 korun. Pouze jedna z deseti oslovených žen je schopna každý měsíc uložit částku vyšší než 1000 korun a získat tak každý měsíc 230 korun od státu.

Z průzkumu také vyplynulo, že s blížícím se odchodem do důchodu se zvyšuje částka, kterou si ženy na penzi odkládají. „Ženy, stejně jako muži, si začínají více spořit na penzi, až když se začne blížit jejich důchodový věk,” upozornila Marie Zemanová z ČSOB Penzijní společnosti.

Žijí déle, ale mají nižší důchody

České ženy podle statistických dat pobírají v průměru o zhruba dva tisíce korun nižší důchod. V září 2016 činil průměrný důchod u mužů 12 643 korun, zatímco u žen jen 10 383 korun.

Nižší důchody pochopitelně souvisí i s nižšími příjmy žen, jak uvedla Zemanová: „Ženy mají bohužel obecně nižší mzdy, část života obvykle stráví péčí o děti či jiné rodinné příslušníky, a proto mají i nižší penze než muži. Na penzi by tedy měly myslet dřív. Nejhorší je situace pro ty, které na důchod zůstanou samy.“

Přitom ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. V roce 2015 byl průměrný věk dožití u žen bezmála 82 let, u mužů pouze 76 let. Proto, jak upozornila Zemanová: „Je alarmující, že i podle našich statistik si ženy začínají průměrně šetřit o dva roky později než muži, konkrétně ve 42 letech.”

„Pokud si ženy chtějí udržet životní úroveň, měly by začít se spořením už v produktivním věku, nejlépe do 30 let. Demografické vyhlídky nejsou nijak příznivé, a tak lidé budou muset více spoléhat sami na sebe, pokud si budou chtít zajistit na stáří solidní životní standard,“ uvedl Petr Dufek z ČSOB Penzijní společnosti.

Do důchodu už před šedesátkou

I přesto, že si ženy na důchod neukládají dostatečné množství peněz, aby pak v penzi nemusely živořit, do důchodu by většiny z nich chtěla odejít už před dovršením 60 let. V průzkumu to zmínily více než dvě třetiny z nich.

O pár let déle by chtěla pracovat třetina žen, ty si dokáží představit svůj odchod do penze ve věku mezi 60 a 65 lety. O vyšším věku odchodu do důchodu ženy v podstatě neuvažují.

Osm z deseti žen je také rozhodně pro, aby o odchodu do důchodu rozhodoval i počet dětí, které mají.

Více než třetina žen se domnívá, že bude pobírat důchod mezi 10 tisíci až 15 tisíci korunami. Penze jen do výše 10 tisíc korun se obává čtvrtina žen. Pouze sedm ze sta žen věří, že bude mít důchod vyšší než 15 tisíc korun. Téměř tři pětiny by si však představovaly důchod vyšší - mezi 15 tisíci až 20 tisíci korunami. Bezmála pětina žen touží dokonce po důchodu přesahujícím 20 tisíc korun měsíčně.