Tesla v Číně nabírá zaměstnance, i když Musk mluvil o propouštění

Výrobu aut v továrně v Šanghaji ale nepříznivě poznamenaly uzávěry, které místní úřady na dva měsíce nařídily kvůli šíření epidemie covidu-19. Tesla byla nucena výrobu na 22 dnů zastavit a pak se těžko vracela k obnovení plné výroby. Před uzávěrami firma plánovala, že do poloviny května výrobu v továrně zvýší na 22 000 aut za týden.

Následující den Musk v dalším e-mailu napsal, že bude nutné snížit počet zaměstnanců s pevnou mzdou o deset procent. To by znamenalo méně než 11 000 lidí, jak by vycházelo z celkového počtu zaměstnanců.