Stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, připustil Babiš

Pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly klíčové podniky do problémů, mohl by do jejich vedení vstoupit stát. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to připustili v České televizi. Babiš v té souvislosti zmínil leteckou společnost Smartwings. Zástupci pravicové opozice úvahy kritizují.