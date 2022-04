Nekula chce omezit slevové akce

Šéf resortu zemědělství Zdeněk Nekula (za KDU-ČSL) nechce regulovat trh s potravinami, ani nikoho postihovat, zvedá ale varovný prst. Řekl to po jednání se zástupci zemědělců, potravinářů a obchodníků poté, co antimonopolní úřad (ÚOHS) začal minulý týden monitorovat ceny másla, vepřového a kuřecího masa a pečiva. Velkou rozkolísanost cen má podle něj vyřešit zákon o cenách, který by například limitoval slevové akce.