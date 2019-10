Mýtné brány na dálnicích do šrotu nejdou, budou měřit rychlost

Likvidace bran, s nimiž se pro satelit nepočítá, není podle Beneše součástí smlouvy, kterou na výstavbu nového systému a jeho provozování uzavřelo loni ministerstvo dopravy. „Tyto brány po spuštění satelitního systému odstraňovat nebudeme. Ředitelství silnic a dálnic vysoutěží firmu, která to případně zajistí,“ sdělil mluvčí.

Ministr dopravy také chce, aby některé z mýtných bran sloužily potřebám videotollingu, což je systém, který rozeznává poznávací značky vozidel. Kontrolovaly by tak, jestli po zavedení elektronických dálničních známek, jež mají ty dnešní papírové vystřídat od roku 2021, zaplatili řidiči příslušný poplatek. „I to je jedna z funkcí, k nimž by dnešní mýtné brány měly v budoucnu pomoci,“ konstatoval Kremlík.