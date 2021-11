Minimální mzda má vzrůst nejméně na 16 600 korun

Maláčová dříve uváděla, že v zájmu státu je, aby nejnižší výdělek u nás nebyl nižší než v Polsku nebo na Slovensku. Částka 16 600 Kč by tak mohla být kompromisní variantou, ke které by se, i když to Babiš nepotvrdil, mohli nakonec přiklonit i ministři za hnutí ANO. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ještě minulý týden prohlašovala, že je pro maximální růst o tisíc korun.