Lukl: Hrozí destrukce stavebního řízení

Jste také starostou Kyjova. Jak se tam změní fungování stavebního úřadu po změně zákona a vzniku centrálního úřadu? Obecní úředníci budou muset přejít pod stát...

Jeden z důvodů, proč starostové upozorňují na nesmyslnost návrhu, je právě nedořešení faktických dopadů. Mnozí z těch, kdo to navrhují, si myslí, že když se změní cedule a přesunou se úředníci, tak se stavební řízení zrychlí. Opak je pravdou.

Zaprvé upozorňujeme na personální problém. Někteří stávající zaměstnanci stavebních úřadů nechtějí pod Nejvyšší stavební úřad přejít, a to ani pokud jim ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) přidá jednu platovou třídu. Už to je absurdní. Já na rovinu říkám, že je to uplácení, aby změnili svého zaměstnavatele. A dopady do rozpočtu budou miliardové.

Ale i přesto řada z nich zůstane a najde uplatnění v odboru rozvoje města, majetku. Prostě ty dobré lidi si ponecháte. Kvůli nejistotě už dnes někteří žádají tajemníky, zdali by nemohli být přesunuti na agendy, které zůstávají městu.

Kolik je těch, kteří nechtějí přejít pod stát?

Dělali jsme si průzkum, minimálně třetina z nich není připravena přejít pod služební zákon.

Zadruhé, je tu problém prostor. Pokud se úředníci i z menších obcí seskupí na jedno místo, tak prostory nestačí. Například u nás v Kyjově nemáme prostory, abychom úředníky stavebního úřadu dané obce s rozšířenou působností – kromě Kyjova to jsou ještě Ždánice a Bzenec – dostali pod jednu střechu. Navíc by tam měli sedět i pracovníci dotčených orgánů, aby to mohli konzultovat.

Není tam ani vůle. Neznám starostu, který by chtěl mít ve svém baráku v uvozovkách cizího nájemce. Občané by pak chodili za starostou a tajemníkem stěžovat si ohledně vyřizování věcí stavebního úřadu, ale ten stavební úřad už nebude váš.

Kde budou tedy úředníci sedět, pokud, jak říkáte, se na radnici nevejdou nebo je tam nebudou chtít?

Na to nám ministerstvo odpovídalo, že máme dostatek drážních budov, které jsou prázdné. I proto je ta obava, ti lidé nevědí, kde budou sedět. V nějaké nevybavené drážní budově na konci města? I toto budí rozpaky nejen u zaměstnanců, ale i stavebníků.

Slyšíte ale na ten hlavní argument, že povolování staveb v Česku je extrémně pomalé a je nutný nový zákon? Anebo pochybujete, že to zákon urychlí?

Ano, pochybujeme. My jako svaz nejsme ti, kteří by chtěli návrh torpédovat, uvědomujeme si, že proces povolení je nutné zrychlit, ale nástroji v rámci stavebního zákona. To znamená sloučením dotčených orgánů. Kdo stavěl, ten ví, že dnes potřebuje mnoho razítek na rodinný dům. Tam je hygiena, hasiči, památkový ústav, síťaři a další. Ale ani toto všechno novým zákonem nezmizí. My jsme říkali: slučte dotčené orgány pod jednu hlavu, aby stavebník pouze jednomu úřadu poslal žádost a přišlo mu stanovisko všech a na základě toho se rozhodlo. Není důvod někoho přesunovat, je třeba slučovat a snížit počet dotčených orgánů.

Nikdo neřekl, kde přesně ty úřady budou, kdo přejde, kolik to bude stát. Pouštět se do takových fantazmagorických návrhů se nám zdá absurdní. Jestliže paní ministryně konstatovala, že jde o nejdůležitější zákon této vlády, tak jak je možné, že tento nejdůležitější zákon je projednávaný na základě komplexního pozměňovacího návrhu? (Jde o návrh poslanců Martina Kolovratníka (ANO) a několika dalších – pozn. red.) Jak to, že ministerstvo nebylo ani schopno poslat do Sněmovny návrh, za kterým by si stálo? Poslanci z toho dělají bramboračku, vkládají další své návrhy, kdy nemají představu o finančních a personálních dopadech. To je taková anarchie, kterou, myslím, jsme nezažili v historii svobodného státu.

Takže by podle vás šlo zrychlení lhůt nastavit i jinak?

Určitě ano. Od 1. ledna platí fikce souhlasného závazného stanoviska. Pokud se dotčený orgán v nějaké lhůtě nevyjádří, znamená to, že vydal souhlasné stanovisko. Říkali jsme: počkejme, zhodnoťme to po roce, jestli to přispělo ke zrychlení, nebo to naopak nepřináší nějaká negativa. Aniž jsme tu analýzu udělali, pouštíme se teď do dalších zásadních kroků a opět bez analýzy dopadů. To mi přijde nezodpovědné, opravdu se obávám, že hrozí destrukce stavebního řízení.

Vždyť jenom spisová rozluka, to jsou velké spousty šanonů, které se budou muset někam odvézt. Pokud to zůstane v tom úřadě, je jednoznačně nařízeno, že k nim nesmí mít přístup jiní zaměstnanci než ti ze stavebního úřadu. Já si třeba takovou dílčí věc nedokážu vůbec představit. A když jsme se náměstkyně ptali, jak to budou řešit, tak nám řekli, že se tím budou zabývat, až bude schválena konkrétní verze zákona.

Ke snaze zavést centrální stavební úřad zaznívá ze strany ministerstva i argument, že se člověk už nebude bát pohádat se se starostou, když bude chtít něco postavit...

Tak to je skandální výrok, kterým se dala facka všem starostům. To musím naprosto odmítnout, neznám případ, kde by k tomu došlo. Pokud takový znají, ať mi ho paní ministryně řekne. Nestává se, že by si starostové dovolili ovlivňovat stavební řízení. Myslím si, že ten argument je minimálně zastírací manévr, který se hodí do argumentace, proč zřizovat nový úřad s novými úředníky a podle předlohy samotných developerů.