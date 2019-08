Jihokorejský výrobce pneumatik Nexen otevřel továrnu u Žatce

Jihokorejská firma Nexen Tire ve středu otevřela v průmyslové zóně Triangle u Žatce svou nejmodernější továrnu na výrobu pneumatik. Závod by jich měl do konce tohoto roku vyexpedovat až tři miliony kusů. Do roku 2022 očekává Nexen navýšení výrobní kapacity až na 11 milionů kusů pneumatik ročně. Výstavba má pokračovat druhou etapou, celkově chce firma v Česku investovat přes 22 miliard korun.