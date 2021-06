Globální trh práce se z pandemie nezotaví nejméně do roku 2023

Nejméně 220 milionů lidí po celém světě zůstane letos bez práce. To je mnohem více než před pandemií nemoci covid-19. Míra nezaměstnanosti bude činit 6,3 procenta. Pracovní trh se po pandemii nezotaví nejméně do roku 2023. Ve středu to uvedla Mezinárodní organizace práce (ILO).