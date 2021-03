Ekonom Peterka: Bez omezení průmyslu můžeme mít lockdown až do léta

Vláda sama v ochranném opatření k cestování z prvního března uvedla , že výrobní závody patří z hlediska nákazy k nejrizikovějším místům: „Od května 2020 do současné doby byla nejčastějším místem vzniku ohniska nemoci COVID-19 školská zařízení, včetně mateřských škol (1254), dále se jednalo o (...) pracoviště (281) s převahou výrobních závodů (141).“

Pokud vláda včas neřízne do průmyslu, vyjde nás to draho, varují ekonomové

Pokud vláda včas neřízne do průmyslu, vyjde nás to draho, varují ekonomové Ekonomika

V Česku se k pondělku potýká s nákazou 168 tisíc lidí, od začátku března v této statistice přibylo zhruba 60 tisíc případů. V nemocnicích je kolem 8000 nakažených, ve vážném stavu je více než 1700 z nich. Nově zavedená opatření by se podle ministerstva zdravotnictví mohla začít projevovat v tomto týdnu.

„Hlavní nevýhodou je pokračující růst počtu nakažených na našem území a dlouhodobé ekonomické trápení, které táhlý polo-lockdown způsobuje. Vlivem toho by tak pravděpodobně zůstala zavřená velká část ekonomiky až do léta, kdy naději na zlepšení přinese vyšší proočkovanost populace a oteplení počasí,“ poznamenal Peterka.

Druhým scénářem by podle něj bylo pomyslné „strhnutí náplasti” a zavedení tvrdého lockdownu i v průmyslových podnicích.

Rozvolnění opatření by pak mohlo přijít dříve a na ekonomické obnově by se vedle průmyslu podílel i zbytek v současnosti uzavřené ekonomiky. „Taková obnova by mohla být rychlejší a vůči uzavřeným sektorům ekonomiky také spravedlivější. Průmysl bude uzavřením přirozeně trpět, ale za současné situace trpí celé segmenty české ekonomiky a lidé v nich už měsíce,“ uzavřel ekonom.