Benzín bude zase brzy dražší než nafta

„Je to dáno tím, že skončila zimní sezona, kdy se používá topná nafta v agregátech, a poptávka po naftě klesá. Cena benzínu bývá zpravidla přes léto vyšší než u nafty. Brzy se dočkáme toho, že benzín bude dražší, tak jak jsme na to byli zvyklí v minulých letech,“ řekl v pondělí Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„USA by podle tamního ministerstva energetiky měly zvýšit produkci na nový rekord. Do zvýšení těžby více investují i Kanada, Brazílie nebo Čína. Kartel OPEC má také kapacitu na zvýšení těžby,“ uvedl Tomčiak.

Do cen by se to mělo promítnout poměrně rychle. „Bude to mít výrazný vliv. Už jsme loni zažili snížení spotřební daně z nafty o korunu a tehdy se to promítlo do koncové ceny až z 95 procenta v průběhu dvou měsíců. Teď se kontrolují marže pumpařů a situace je pod větším drobnohledem, a tak se snížení spotřební daně projeví rychleji,“ míní Křeček.