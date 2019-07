Jiří Novotný, Právo

„Když jsem přišel se složenkou na poštu, pracovnice u přepážky vytáhla papír se seznamem služeb, za které jde platit i jinou kartou než Era, ale složenky v tom seznamu nebyly. Nemile mě to překvapilo,“ posteskl si Právu čtenář z Prahy.

V tiskové zprávě, kterou počátkem července Česká pošta o rozšíření plateb kartou zveřejnila, totiž žádná zmínka o takovém omezení nebyla.

Na dotaz Práva, jak to tedy se složenkami je, odpověděl včera mluvčí ČP Matyáš Vitík: „Kartou složenky skutečně uhradit nelze. Důvodem je, že by se to České poště ekonomicky absolutně nevyplatilo. Nejsou to peníze pro ni, pouze je na přepážce od zákazníka přijme a hned je odešle.“

V hotovosti i kolky a losy

Jak mluvčí upřesnil, podle zákona nejde žádnou kartou na poštách zaplatit za kolky, losy nebo sázkové hry. Tedy produkty, kvůli nimž lidé běžně na poštu chodí nebo jsou jim přepážkovými pracovnicemi často nabízeny, i když chtějí jenom odeslat psaní či balík.

Přesto je rozšíření možnosti platit kartou nesporně vítaným krokem tohoto státního podniku.

„Jsme velmi rádi, že se zákazníci v celé naší rozsáhlé síti více než 3200 pošt a pošt Partner dočkali pohodlného a bezpečného způsobu bezhoto­vostního placení. Využívání karet i mobilních aplikací šetří čas i náklady, uleví obsluze v pobočkách a zkvalitní a zrychlí poskytování poš­tovních služeb,“ zdůrazňuje generální ředitel ČP Roman Knap.

V současnosti Česká pošta akceptuje pouze karty Visa a Mastercard, které v ČR pokrývají drtivou většinu trhu. Jak ale Knap ujistil, v případě potřeby bude v budoucnu možné umožnit placení i kartami dalších asociací, jako je American Express či Diners Club.

Bude to ovšem i nadále s výjimkami, takže bez hotovosti se na poštu v řadě případů nepůjde vypravit.