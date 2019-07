Aktivisté protestují proti elektrárně Chvaletice

Environmentální aktivisté v pátek dopoledne vyšli z Řečan nad Labem do Chvaletic na Pardubicku. Průvod je protestem proti prodloužení provozu chvaletické elektrárny. Demonstrace je součástí Klimakempu, který organizuje iniciativa Limity jsme my. Od čtvrtka do neděle je nad elektrárnou vyhlášená bezletová zóna, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.