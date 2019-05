Novinky, ČTK

O osazení značek na dálnici Kremlík jednal s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). „Chceme tyto značky nasadit všude tam, kde je to potřebné,” podotkl po jednání Kremlík.

S Hamáčkem se shodli, že budou chtít celý proces urychlit. Policie podle něj předběžně vybrala místa, kde by mohly značky stát, nyní budou tento seznam analyzovat další instituce. Přesný počet ani místa zatím Kremlík říct nechtěl. Na začátku jara se hovořilo přibližně o 130 značkách.

O červnovém termínu rozmístění značek mluvilo ministerstvo už začátkem roku ještě pod vedením Dana Ťoka (za ANO). První značky rozmístilo sice o něco dříve, ovšem zůstalo jen u omezeného počtu.

Značky varující před vjezdem do protisměru na Slovensku

FOTO: Národní dálniční společnost

Na pomalé rozmisťování těchto značek a až přepečlivé vybírání vhodných míst Novinky několikrát upozornily.

Podobné značky už roky dobře fungují na Slovensku, kde jsou prakticky u všech exitů i některých výjezdů z odpočívadel. Policie ČR také podporuje umístění značek u všech sjezdů.

Ministr dopravy se v pátek s Hamáčkem dohodl na přesném postupu. Ministerstvo vnitra by příští týden mělo sepsat dopis, ve kterém zdůvodní potřebnost těchto značek. Následně začne Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zpracovávat jednotlivé projekty, které poté dostane ministerstvo dopravy. To bude mít na starosti vydávání správních rozhodnutí k osazení značek. Celý proces by měl vyvrcholit na konci června.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Senior se otočil na dálnici do protisměru

První značky začali silničáři instalovat v březnu. Prvních sedm varovných tabulí osadili na čtyřech místech u dálnic D1, D2 a D6.

Co dělat, pokud se ocitnete v protisměru Zastavte na krajnici, ideálně na levé vedle nejpomalejšího jízdního pruhu, pokud to však možné není, pak neriskujte a zastavte co nejblíže středovému pásu dálnice. Zapněte varovné blinkry, ať je vaše auto více vidět Utečte z vozidla v reflexní vestě za svodidla. Bohužel i správně odstavené vozidlo představuje vysoké riziko srážky. Volejte linku 158 a informujte Policii o své poloze, vyčkejte do jejího příjezdu. Zdroj: BESIP/www.mdcr.cz

Důvodem, proč s nimi přišlo, jsou časté situace, kdy řidiči najedou špatně na dálnici a ohrožují sebe i ostatní vozidla. Ministerstvo dopravy tehdy uvedlo, že plošně značky instalovat nebude.

Jízda v protisměru je jedna z nejnebezpečnějších situací, která se může na dálnici přihodit. Policie ročně zaznamená 300 takových případů. Vážné následky měla například loňská nehoda Jana Kočky mladšího, který vjel na dálnici D11 na Nymbursku do protisměru a po několika kilometrech se čelně střetl s protijedoucím nákladním autem.

Vozy začaly hořet, oba řidiči na místě zahynuli. Policie později uvedla, že v Kočkově těle bylo nalezeno významné množství alkoholu a drog.