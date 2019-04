Novinky, ČTK

Dříve se na růstu cen obědů podílely zejména Praha s Brnem, v ostatních městech ceny obědů i útraty stagnovaly. V Praze je tentokrát růst pod českým průměrem, oběd tu za rok podražil o 7,50 koruny na průměrných 135,90 koruny. To je nadále nejvíce v republice.

V Brně se lze najíst za průměrných 127,20 koruny, zatímco před rokem to bylo zhruba 120 korun. Nejlevněji lze oběd pořídit v Jihlavě či Olomouci, kde jeho průměrná cena nepatrně překračuje 110 korun.

Zatímco průměrný růst cen obědů v Česku dosahuje šesti procent, v Ostravě to bylo 7,2 procenta a v Olomouci 6,8 procenta. Nadprůměrný růst vykázalo sedm krajských měst včetně Ústí nad Labem.

„V absolutních částkách výdajů za oběd tato města, známá nižšími průměrnými mzdami, stále zaostávají, ale rozdíl mezi nimi a Prahou či Brnem se už nezvyšuje,” uvedla Daniela Pedret z Edenred.

Ceny jídel začaly výrazně růst v březnu, uvádí společnost Edenred. Na počátku roku útraty za obědy tradičně stagnovaly, což firma vysvětluje střídmostí lidí po svátcích.

Výrazný růst cen v březnu souvisí s inflací, která byla nejvyšší za posledních šest let. „Restaurace to samozřejmě promítají do cen. Na druhou stranu lidé jsou ochotni si připlatit, neboť se chtějí kvalitně najíst a nešetří,” uvedla Pedret.

Nejčastější hodnota stravenek v Česku se nyní pohybuje kolem 100 korun. Za jeden průměrný oběd si tak Češi připlácejí asi dvacetikorunu. Hodnota ideální stravenky, při které firmy i zaměstnanci dosáhnou maximální daňové úspory, je podle Edenred letos 123 korun.