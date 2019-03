Recese v USA přijde do roku 2021, očekávají ekonomové

Ekonomická recese zasáhne Spojené státy do roku 2021. Myslí si to více než tři čtvrtiny ekonomů, kteří se účastnili dotazníkového šetření Národní asociace pro podnikovou ekonomiku (NABE). Upozornila na to agentura Bloomberg.