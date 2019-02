tov, Novinky

Financial Times zveřejnily snímek, na kterém se v roce 2003 procházejí na pláži čínského ostrova Hainan tehdy 49letý zakladatel Huawei Žen Čeng-fej a tehdejší šéf Motoroly Mike Zafirovski.

O několik týdnů později byla podepsána předběžná dohoda o záměru (letter of intent), že Motorola koupí Huawei za 7,5 miliardy dolarů (podle tehdejšího kurzu 210 miliard korun, dnes zhruba 168 miliard).

Huawei je v současnosti nejvlivnějším a nejkontroverznějším dodavatelem telekomunikačních technologií světa s ročními tržbami přes 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Západní vlády se obávají možnosti špionáže pro Čínu, připomínají Financial Times.

Pokud by tehdy došlo k prodeji, mohly se osudy telekomunikačních firem vydat odlišným směrem. „Není ale jasné, zda by Huawei dokázal zachránit Motorolu nebo by Motorola nakonec zničila Huawei,“ komentoval to vysoce postavený čínský manažer v Hongkongu.

Po několika letech začaly tržby Huawei postupně růst, zatímco u Motoroly od roku 2006 klesaly. V roce 2012 ji koupil Google, o dva roky později značku prodal čínské firmě Lenovo. Mobily Motorola od Lenova se stále prodávají, s časy největší slávy značky to ale nelze srovnávat.

O chystaném prodeji se podle Financial Times dosud nevědělo. Proč z obchodu nakonec sešlo, vědí jen tehdejší aktéři. Podle zdrojů v dané době Žen Čeng-fej, bývalý důstojník čínské armády, jednal velmi nezávisle na čínské vládě. Situace se změnila až později.

„Huawei nejdříve (čínská vláda) nechtěla podporovat a dotovat. Nyní to dělá kvůli jeho úspěchu, a protože je tak důležitý pro mezinárodní konkurenceschopnost Číny,“ řekl Financial Times Jang Č’-čung, bankéř Morgan Stanley, který zastupoval Huawei při jednáních s Motorolou.