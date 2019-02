tov, Novinky

„Nejvíc peněz z kapes domácností vytáhnou výdaje na léky a zdravotní pomůcky,“ řekla Vladimíra Kalnická z ČSÚ. Domácnosti na zdraví vydají ročně přes 54 miliard korun, z toho víc než polovinu za léky a pomůcky jako třeba brýle. Následují výdaje za zubaře, ambulantní péči jako třeba různá očkování nebo rehabilitace.

Výdaje domácností na zdraví

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Co se týče léků, zhruba dvě třetiny jsou hrazené ze zdravotního pojištění a třetinu platí občané přímo. Podle statistiků v roce 2017 lidé doplatili z vlastních peněženek 11,1 miliardy za léky na předpis, 14,5 miliardy zaplatili za volně prodejné léky. V obou těch to kategoriích došlo k meziročnímu zvýšení, například u volně prodejných léků o miliardu korun. V přepočtu dohromady za léky na osobu Češi zaplatili více než 2 400 korun, rostou také celkové výdaje za zdravotní péči. [celá zpráva]

Vůbec nejrychleji ale rostou výdaje na tzv. centrové léky. To jsou léky, které poskytují jen specializovaná zdravotnická centra, například na léčbu onkologických či jiných závažných onemocnění. Tyto přípravky jsou často velmi drahé. V roce 2017 dosáhly výdaje na centrové léky 16,7 miliardy korun, to je zhruba dvakrát víc než o pět let dříve.

Při srovnání s dalšími zeměmi EU jsou ale podle statistiků výdaje Čechů na zdravotní péči relativně nízké. Méně platí jen Poláci, Chorvati a Rumuni. Slováci platí o málo více než Češi, vůbec největší částky na zdraví pak vydají Rakušané, Švédi nebo Finové.