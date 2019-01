Jiří Novotný, Právo

Přes nástup soukromých dopravců si dominantní postavení nadále udržují státem vlastněné České dráhy (ČD). S těmi v roce 2017 cestovalo 174,7 milionu lidí a v loňském roce se už počet pasažérů ČD přiblížil 180milionové hranici. Je to zhruba o 15 milionů lepší výsledek, než tento národní dopravce vykazoval před deseti lety.

Na komerčně provozované trati Praha–Ostrava zvažují dokonce České dráhy kvůli velkému náporu cestujících zavedení povinných místenek ve všech svých vlacích. Místenky by jim totiž umožnily kapacitu vlaků regulovat. Cestujících by sice ubylo, ale jezdili by komfortněji.

Oficiální loňská čísla už zveřejnil RegioJet. Ten ve svých dálkových vlacích zaznamenal meziroční nárůst počtu cestujících o čtvrtinu na 5,9 milionu. „Důvodem tohoto vzestupu je z velké části zásadní zvýšení počtu spojů, které spojují Prahu s Brnem, Bratislavou a Vídní,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Vlak RegioJet

FOTO: Student Agency

Vzestup zaznamenal i další soukromý dopravce, Leo Express. „Podle předběžných údajů jsme loni v našich vlacích přepravili 1,3 milionu lidí, což byl meziroční vzestup o 100 tisíc,“ řekl Právu mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Příliv cestujících umožňuje vlakovým dopravcům prakticky bez rizika zdražovat. Například ČD zvedly s novým jízdním řádem, tedy od loňského 9. prosince, jízdné v průměru o 2,5 procenta.

Vlak Leo Express

FOTO: Leo Express

„Ještě větší zdražování však probíhá tam, kde se to hůř prokazuje, tedy v dálkové dopravě. Tam se totiž jezdí za akční ceny,“ uvedla ČT, která porovnala cenu stovek jízdenek, sesbíraných od cestujících ve vlacích na trase mezi Prahou a Ostravou.

„Ty přesně dva roky staré jízdenky jsme porovnali s aktuálními. Zakoupeny byly ve stejný den v týdnu, jednalo se o stejný vlak, stejnou třídu. Ceny ale byly výrazně odlišné. Třeba RegioJet zdražil za dva roky třídu Standard asi o polovinu a ceny nejlevnějších lístků RegioJetu i Leo Expressu stouply asi o desetinu,“ informovala ČT.

75procentní slevy boom nepřinesly

Na masovém přílivu cestujících zatím nemají příliš velký podíl 75procentní slevy pro mladé a seniory, zavedené vládou od loňského 1. září. Dopravci odhadují, že díky těmto slevám jim přibylo jen čtyři až pět procent pasažérů.

Pokud jde o seniory, čekají dopravci výraznější využívání slev v létě, kdy se mnozí starší lidé vydávají na turistické vyjížďky po republice.