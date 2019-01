Letiště Václava Havla odbavilo rekordní počet cestujících

Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni v roce 2018 odbavilo 16 797 006 cestujících. Jde o meziroční nárůst o devět procent. Letiště to oznámilo v úterý. Nejvytíženější v loňském roce byly linky do Velké Británie. Nejvíce se opět létalo do Londýna.