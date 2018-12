Ceny ropy Brent tento týden klesly nejníž od loňského srpna a pohybují se blízko 50 dolarů za barel. Americká ropa zlevnila od října od 40 procent ze 76 dolarů za barel na 45 dolarů.

Ceny ropy jsou důležitým ukazatelem budoucího růstu ekonomiky a prudké výkyvy cen černého zlata se odrazily také v kolísání akciových trhů.

Za poklesem zčásti stojí růst americké produkce ropy, do velké míry se v něm odrážejí obavy ze zpomalení světové ekonomiky. Zvrátit trend nedokázalo ani rozhodnutí zemí OPEC omezit těžbu.

Mezinárodní měnový fond v příštím roce očekává zpomalení světové ekonomiky na 2,5 procenta z 2,9 procenta v letošním roce. Slabší ekonomická aktivita znamená nižší poptávku po benzínu, naftě i dalších produktech z ropy. Pro Česko MMF odhaduje v příštím roce zpomalení růstu na tři procenta z letošních 3,1 procenta. V minulém roce rostlo HDP Česka o 4,3 procenta.

Brent #oil’s slow melt up and swift collapse in one chart! Down 37% from its October high. pic.twitter.com/fmfB6Dfy0W