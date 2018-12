Ivan Vilček, Právo

Myšlenku v minulosti podpořil také ruský prezidenta Vladimír Putin. „V případě realizace by se objem přepravy zboží po transsibiřské magistrále mezi Evropou a Asií značně zvýšil,“ řekl Putin.

Širokorozchodná železnice z východu vede do Košic ještě z dob socialistického Československa. Prodloužení této železnice k Bratislavě vedené přes jižní Slovensko má sloužit výhradně hospodářským účelům. Měla by zkrátit přepravu zboží z východní Asie do střední Evropy. Podle studie by tím došlo k oddělení osobní a nákladní dopravy, co by pomohlo plynulosti provozu. „Je nižší riziko zpoždění vlaků ve srovnání s železnicí se smíšenou osobní a nákladní dopravou,“ píše se v dokumentu ministerstva.

Rozchod železnic je v Rusku a na Ukrajině 1520 milimetrů. Evropská norma je 1435 milimetrů. Po vybudování širokorozchodné tratě až k rakouským hranicím by nebylo pro Slovensko potřebné překládat zboží na východním Slovensku. O projektu se uvažuje už 15 let.



Mezinárodní akciovka odpovědná za tento projekt je přesvědčena, že železnice by byla zisková. „Očekává se, že realizací projektu a využíváním celé širokorozchodné železnice se vygeneruje zisk přes 23 miliard eur,“ uvádí dokument. Podle slovenského deníku Hospodárske noviny by na provozu železnice nejvíc profitovalo Rakousko, ale zisk by si rozdělilo také Slovensko, Rusko a Ukrajina.

Zatím není jasné ani finanční krytí projektu. „Jisté je, že Brusel na euroasijský projekt peníze neposkytne,“ napsal list.