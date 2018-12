tov, bož, Novinky

„Produkt je zdravotně nezávadný, kvasinky se do soudků dostaly v průběhu jejich plnění na stáčecí lince kvůli technické závadě, a to ze vzduchu, kde jsou běžně přítomny. Jedná se o druh, který se běžně používá v potravinářské výrobě, v balení však není žádoucí,“ uvedla firma. Kvasinky se do piva dostaly zřejmě vlivem netěsnosti při stáčení, doplnila.

Stahovaný produkt.

U některých soudků z uvedené šarže může vlivem činnosti kvasinek dojít k porušení obalu, deformaci či k prasknutí obalu, případně k uvolnění plastových částí a následnému vytečení či vystříknutí piva.

Podle zkušeností Prazdroje je většina soudků k dnešnímu dni již spotřebiteli zkonzumována, společnost se přesto rozhodla vzhledem k nadcházejícímu období vánočních oslav spotřebitele veřejně informovat, aby minimalizovala případné nepříjemnosti spojené s vytečením piva.

Zvyšuje se i obsah alkoholu



Upozornění se týká výhradně malých 5litrových soudků značky Pilsner Urquell, a to šarží L9 249 a L9 250 s datem minimální spotřeby 6. 3. 2019. Informace je uvedena na horním víku soudků.

Podle pivovaru dochází vlivem dokvašování i ke zvyšování obsahu alkoholu v pivu.

Plzeňský Prazdroj byl založen roku 1842. Sdružuje pivovar Plzeň, pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice. Vlastníkem je japonská společnost Asahi, předtím šlo o dceřinou společnost britského koncernu SABMiller.