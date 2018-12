Zdeněk Seiner, Novinky, Právo

Těžba milionů tun manganové rudy u Chvaletic na Přeloučsku je po posledních krocích společnost Mangan Chvaletice, dceřiné společnosti kanadské Euro Manganese, opět o něco reálnější. Firma přesunula v listopadu své sídlo z Jihlavy přímo do Chvaletic. Podle deníku E15 má firma k těžbě na Pardubicku už předběžné povolení.

Mangan je důležitou komponentou při výrobě lithiových baterií. Po těch by v dalších letech měla růst poptávka hlavně díky rozmachu elektromobilů.

Obec zvažuje referendum



Po Novém roce chce kontaktovat místní samosprávy v okolí, uspořádat sérii besed s občany, na kterých chce ujistit, že těžba nebude mimořádnou zátěží pro obyvatele ani ekologickým problémem, v těchto dnech otevřela ve Chvaleticích svou informační kancelář.

V kalech by mohlo být asi 23 miliónů tun manganu

„Možná se lidí na jejich názor zeptáme v referendu. Pokud bychom měli dojem, že se záměr hodně lidem nepozdává, tak bychom chtěli zjistit, kolik jich je a referendum je možnost,“ řekla ČTK starostka Chvaletic Zdeňka Marková (Čas na změnu).

Stanovisko zastupitelstva je zásadní, protože město je majitelem pozemků, donedávna zdánlivě bezcenných pětadvaceti hektarů odkališť po těžbě pyritu v minulém století. V kalech by však podle odhadů mohlo být asi 23 miliónů tun manganu. Počet ložisek tak bohatých na mangan na celé planetě by se dal spočítat na prstech jedné ruky.

Průzkumné vrty jsou slibné



Euro Manganese bude zřejmě přednostně usilovat o koupi pozemků. Podrobný geologický průzkum, příprava těžby, stavba komunikací a těžební technologie by měly stát stamiliony a je riskantní je investovat do pronajatých pozemků. „Pokud bude transakce dohodnuta, je nutné změnit územní plán, který tam těžbu nepovoluje, měla by tu být fotovoltaická elektrárna,“ upozornila starostka Marková.

„Máme za sebou vrty, které potvrdily, jak naleziště vypadá a jaká je koncentrace manganu. Nyní připravujeme hydrobiologickou studii a v prvním pololetí příštího roku by měla být hotova studie EIA o dopadech těžby na životní prostředí,“ řekl před časem Jan Votava, jeden ze tří jednatelů společnosti.

Cena manganu roste



„Od roku 2015 se cena manganu přibližně zdvojnásobila. Ale největší nárůst nastal v roce 2016. Letos cena pomalu stoupá, i když údaje z posledních třech měsíců ukazují spíše stagnaci,” řekl analytik Finlord Boris Tomčiak.

Cena manganové rudy se pohybuje kolem šesti dolarů za tunu. Po zpracování se cena elektrolytického manganu, tedy takového, který je vhodný do baterií, se v Evropě pohybuje letos v rozmezí 1900 až 2000 USD (45 tisíc korun) za tunu.

Tomčiak doplnil, že mangan se vedle zmíněné výroby baterií zatím používá hlavně při výrobě oceli a také v chemickém a sklářském průmyslu či hliníkových slitinách.

Největšími producenty manganu jsou Jižní Afrika, Čína, Austrálie a Gabon. V Evropě se nejvíc manganu těží na Ukrajině.