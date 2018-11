Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží asi 70 procent akcií firmy. Valná hromada ČEZ se na popud minoritního akcionáře konala poprvé.

Minoritní akcionáři ČEZ, kteří jsou sdružení kolem kritika současného vedení firmy Michala Šnobra, podali hned v úvodu páteční valné hromady protest proti programu jednání a hromadu opustili.

Šnobr kritizoval mimo jiné, že na pořad jednání nebyla zařazena diskuze o případném prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady. Právě menšinoví akcionáři přitom páteční valnou hromadu iniciovali.

Šnobr ve svém vystoupení uvedl, že jako kvalifikovaní akcionáři požádali soud, aby je pověřil svolat valnou hromadu v takovém rozsahu, v jakém chtěli.

VH @SkupinaCEZ je nejvyšším orgánem každé a.s. Je nemyslitelné, aby představenstvo zasahovalo na základě svých pocitů do programu a apriori "změnilo" smysl a podstatu VH aniž by tušilo, co konkrétně akcionáři požadují. Odmítnout odpovědět může kdykoli a na cokoli přímo na VH 🤢 https://t.co/CvhPOzU9Oy