Revoluce robotů může změnit daně

Zapojení umělé inteligence a robotů do hospodářství je skutečností a společnost na to bude muset reagovat. Před pár dny to prohlásil zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates a nadnesl ideu „daně za roboty“. Šéf největší odborové ústředny ČMKOS Josef Středula s Gatesem souhlasí.