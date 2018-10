tov, Novinky

„Jedná se o zcela unikátní investiční příležitost v mimořádně lukrativní lokalitě Prahy 6. Věřím, že nalezneme nového majitele, který kromě nezanedbatelného příjmu do státního rozpočtu zastaví chátrání této kulturní památky, najde pro ni smysluplné využití a vdechne jí nový život,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Proti dražbě se v září postavili zastupitelé Prahy 6.

ÚZSVM převzal areál zámečku ve Veleslavíně v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o areál původně barokního zámku s historickým parkem, který pochází odhadem z roku 1725, kdy byl postaven podle plánů Kiliána Ignáze Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Rozkládá se na ploše 29 541 metrů čtverečních.

Poslední rozsáhlou rekonstrukcí prošel areál v roce 1986, v současné době je tak nezbytná další rekonstrukce. Hlavní budova dosud sloužila pro provozování komerčního zdravotnického zařízení. Ostatní budovy jsou podle úřadu v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu.

Areál zámku Veleslavín v Praze

FOTO: ÚZSVM

Dražba se uskuteční 30. listopadu v 11 hodin v budově ÚZSVM na Rašínově nábřeží. Minimální podání činí 382 miliónů korun, minimální příhoz je stanoven na částku 500 tisíc korun. Podmínkou účasti v dražbě je mimo jiné složení dražební jistoty ve výši 10 procent minimální ceny, tedy 38,2 miliónu korun. Další podrobnosti k dražbě zveřejnil úřad na svém webu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, konání dražby předem schválilo ministerstvo kultury.

„O areál v současné době nemá zájem žádná organizační složka státu. Proto byla vyhlášena veřejná dražba, do které se může přihlásit kdokoliv včetně například obce,” dodal mluvčí Ležatka.

Uskutečnění dražby několik týdnů po komunálních volbách podle zastupitelů Prahy 6 znemožňuje účast samosprávy v řízení, protože o zapojení do dražby nestihnou včas rozhodnout zastupitelstva hlavního města a Prahy 6, která by zapojení městské části do dražby posvětila.

Zatím rekordní veřejná dražba proběhla v roce 2015, kdy stát prodal bývalý klášter na náměstí Republiky v centru Prahy za vyvolávací cenu 790 miliónů korun. V budově do té doby sídlilo pracoviště ÚZSVM.