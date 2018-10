Novinky, ČTK

Novela zároveň umožní na tuzemský železniční trh vstup zahraničních dopravců, aniž by museli mít v Česku sídlo.

Podle dřívějších vyjádření ministerstva dopravy by měl být systém jednotného tarifu hotový do roku 2020. Stát tím chce umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku a postoupit tak při liberalizaci trhu. Ceny jízdenek budou určovat cenové předpisy.

„Náklady na vytvoření systému a jeho provozování jsou v průměru vyčísleny na maximálně 50 miliónů korun ročně, nicméně očekáváme, že částka bude nakonec nižší,” řekla v létě Novinkám mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Dodala, že v sumě jsou zahrnuty také veškeré náklady, tedy včetně mezd zapojených pracovníků. Upozornila, že jde o zcela nový projekt, který v historii české železnice nemá obdoby.

Na komerčních tratích dobrovolně



Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. To v současnosti platí například na trati mezi Prahou a Ostravou.

Vedle jednotných jízdenek návrh zákona počítá s otevřením tuzemského železničního trhu dopravcům, kteří dosud nemají v Česku své sídlo. Nově jim bude stačit sídlo v některé ze zemí Evropské unie.

O systému jednotného jízdného se hovoří několik let. Stát zadal vybudování a provoz systému státnímu podniku Cendis. Nejdříve by celosíťové jízdenky měly platit na železnici, postupně by se ale systém mohl rozšířit do autobusové nebo integrované dopravy.