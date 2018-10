Jan Holý, Právo

Ten pak i několikanásobně překročí, na zaplacení přečerpaných a dražších služeb už nemají peníze, a tak operátorům dluží.

U pětadvacetiletých dlužníků činí průměrná nezaplacená částka 1632 korun, kdežto u osmnáctiletých dlužníků už je to 2678 korun. Vyplývá to ze statistik společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky mobilních operátorů.

Ze všech dlužníků je třetina mladých

Z celkem 34 674 dlužníků mobilních operátorů, které společnost ke konci září evidovala, je jich více než třetina, 12 300 bylo ve věku 18 až 25 let.

Mladí lidé totiž nemají zkušenosti s hospodařením a špatně odhadují svoji spotřebu. Při výběru tarifu mobilního operátora často volí nižší měsíční platbu, mezi dvěma až třemi sty korun, protože jsou přesvědčeni, že jim to stačí a že víc mobilních služeb nebudou čerpat.

„Jenže provolají víc minut, pošlou více textových zpráv a stáhnou mnohem víc dat, než měli v nastaveném limitu. Pak musí doplatit všechny služby nad paušál, ovšem za vyšší ceny. Stává se, že měsíční vyúčtování vysoko překročí částku, za kterou by měli neomezený tarif i s balíkem dat,“ potvrdil Právu provozní ředitel společnosti M.B.A. Finance Jakub Zetek nejčastější způsob, jak mohou vzniknout dluhy vyšší, než je maximální tarif, který se dá dnes pořídit okolo 700 korun.

Podle odborníků mladí lidé po škole a na začátku pracovní kariéry, kdy se stavějí na „vlastní nohy“, zpravidla nedisponují větším množstvím peněz. Mají většinou nízký plat, ale přitom vysoké výdaje. S finančním plánováním si hlavu moc nelámou, žijí od výplaty k výplatě a nevytvářejí si ani minimální rezervy.

Zpočátku malý dluh zbytečně naroste

„Nejnutnějších plateb je na startu samostatného života hodně, avšak různých, často finančně náročných lákadel pro mladé je ještě víc,“ doplnil finanční poradce František Macháček.

S nedostatkem životních zkušeností souvisí i neochota mladých lidí své dluhy zavčas řešit. Na zasílané upomínky podle odborníků většinou nereagují a i při komunikaci ohledně toho, jak hodlají své závazky řešit, bývají laxní.

„U mladých lidí se často setkáváme s postojem ,Co mě otravujete, já to někdy zaplatím‘, případně ,Ono to nějak dopadne‘. A když pohledávku operátora začne řešit ČTÚ a následně exekutor, zpočátku malý dluh jim zbytečně naroste,“ popsal Zetek následky nezodpovědného chování těchto dlužníků.