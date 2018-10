Ve Sněmovně bylo zase jednou veselo. Na plénu se do sebe pustili šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek a předseda komunistů Vojtěch Filip. U řečnického pultíku padaly věty o tom, kdy byl kdo opilý či nadávky do bolševiků. Celý článek Opilec, bolševické pomluvy. Ve Sněmovně se do sebe pustili Kalousek s Filipem»