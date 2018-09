tov, Novinky

Emirates patří emirátu Dubaj, Etihad dalšímu velmi bohatému emirátu Abú Zabí. Emirates by mohly převzít přepravní byznys Etihadu, menší a v poslední době hůře hospodařící společnosti by zůstala pouze oblast údržby letadel, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na čtyři nezávislé zdroje.

Dohodu by museli schválit vládnoucí šejkové vzhledem ke specifickému uspořádání Spojených arabských emirátů, každý emirát je totiž absolutní monarchií. Jednání jsou podle zdrojů v počáteční fázi a zatím zřejmě utajená.

Airbus A320 společnosti Etihad Airways.

FOTO: Vasily Fedosenko, Reuters

Obě aerolinie nejprve odmítly věc komentovat, až poté údajná jednání popřely. Pokud by ovšem ke spojení došlo, vznikl by největší letecký přepravce podle osobokilometrů, což je údaj kombinující množství pasažérů a vzdálenost, na kterou cestují.

Emirates spolu s Etihadem by předběhly American Airlines a dostaly by se na první místo. Přes samotnými Emirates jsou v tuto chvíli podle uvedeného ukazatele také americké aerolinie Delta a United, těm by pak patřilo třetí a čtvrté místo.

Spojení leteckých společností by mohlo znamenat konkurenční výhodu. Podobné konsolidace podniků mezi emiráty úspěšně proběhly v jiných sektorech, třeba v produkci hliníku. Dubajská vláda současně tlačí na Emirates, aby více spolupracovaly s místním nízkonákladovým dopravcem FlyDubai.