Novinky, ČTK

Důvodem pro změnu jsou mimo jiné stížnosti obyvatel. Loni si hosté zarezervovali přes Airbnb v Praze 1,79 miliónu přenocování. Důvodem, proč chce město sdílené ubytování regulovat, je bezpečnost a pořádek v domech či snížení dostupnosti bydlení pro Pražany. Poslední bod však rozporuje v pátek představená analýza Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). [celá zpráva]

„Nabízených celých bytů ke sdílení v Praze, tedy těch, které tzv. zabírají místo trvalým obyvatelům, je pouze 1,8 procenta bytového fondu v Praze. Pokud se bavíme o bytech, které jsou zabukovány alespoň na 6 měsíců v roce, je tento podíl necelých 0,35 procenta. Airbnb za nedostatek bytů na pražském trhu nemůže, to je zkrátka fakt,“ uvedl ředitel CETA Aleš Rod.

Poskytnutí údajů o ubytovaných úřadům má zefektivnit kontroly, zda je řádně placen ubytovací místní poplatek. V souvislosti s tím Praha podporuje novelu zákona o místních poplatcích, která by umožňovala vybírání a placení místních poplatků přímo zprostředkovateli sdíleného ubytování na základě smlouvy s obcí.

Vedení města chce regulovat i vyhláškou



Vedení metropole rovněž chce, aby byla zavedena možnost regulovat Airbnb prostřednictvím vyhlášky. Každá obec by měla tuto pravomoc a mohla by si pravidla nastavit podle své potřeby.

V případě, že by Praha vyhlášku mohla zavést, by připadalo mimo jiné v úvahu omezit možnost poskytování sdíleného ubytování na určitý počet dní v roce nebo jej v některých oblastech zakázat. Stanoven by mohl být i maximální počet hostů nebo by se povolení vztahovalo na určitý typ nemovitosti.