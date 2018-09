tov, Novinky

Celkem je v ČR přes sedm tisíc čerpacích stanic, z toho ale více než tři tisíce jsou neveřejné, například v areálech továren či zemědělských podniků. Asi 1500 čerpacích stanic provozují firmy sdružené v ČAPPO, jako jsou Unipetrol (Benzina), Čepro (EuroOil), MOL, OMV, Shell a další. V porovnání s okolními zeměmi je počet čerpacích stanic v Česku vysoký.

Údaje o počtu čerpacích stanic zveřejňuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Poslední údaje jsou k polovině letošního srpna.

Slabší prodej benzínu



„Metodika vychází z údajů, které ministerstvu hlásí jednotlivé firmy,” upozornil šéf státní firmy ČEPRO Jan Duspěva.

Podle dat ČSÚ loni prodeje nafty stouply meziročně o 3,4 procenta, prodej benzínu klesl o zhruba půl procenta. Trend slabšího prodeje benzínu se projevil i v první půlce letošního roku (-1,3 procenta). „Nových aut se sice prodává stále více s benzínovým motorem, ale tato nová auta mají nižší spotřebu,” upozornil mluvčí ČAPPO Václav Loula.

Roli mohl hrát i fakt, že ceny benzínu šly v posledním roce nahoru. Na druhou stranu nárůst spotřeby nafty souvisí s růstem celé ekonomiky. Na naftu jezdí kamióny a autobusy. Na celkové spotřebě má stále nafta podíl přes 70 procent.

Nové značení



Na čerpacích stanicích v Česku i dalších zemích EU musí být do konce září zavedeno nové jednotné značení pohonných hmot. To bude i na víčkách palivových nádrží u nových aut. [celá zpráva]

Nové značení pohonných hmot

FOTO: ČAPPO

Cílem nového značení je jednotná informace v celé EU o kompatibilitě paliva a vozidla s ohledem na národní rozdíly ve značení paliv. Jednotné grafické značení pro paliva benzínového typu je kolečko, v jehož středu je za písmenem E číslovka, která udává maximální obsah biosložky v palivu, tedy v ČR běžně E5, lze se setkat i s vysoce koncentrovaným biopalivem benzínového typu E85.

Pro naftová paliva je základem značení čtverec, v jehož středu je za písmenem B opět číslovka udávající maximální obsah bioložky, tedy běžně B7, pro vysoce koncentrovaná paliva pak B30 a B100. Pro syntetická paliva typu nafty jsou ve čtverci písmena XTL. Pro alternativní fosilní nebo plynná paliva byl zvolen kosočtverec a písmena H2 (pro vodík), LPG, CNG a LNG.

Do roku 2020 by mělo být na všech čerpacích stanicích také porovnání cen benzínu a nafty vůči alternativám jako CNG. Jak bude toto srovnání vypadat ale zatím není jasné. V Bruselu uvažují o tom, že by se například uváděla cena dojezdu na sto kilometrů u nějakého typického modelu vozu na benzín, oproti modelu na CNG nebo elektromobilu.