„Květen a červen přinesly na pražský rezidenční trh nejvíce bytů v těchto měsících od roku 2014. S novými projekty přišly téměř všechny hlavní developerské společnosti. Současně se podstatně zvýšila snaha developerů o doprodej zbylých obvykle dražších bytů zejména v již dokončených projektech, která se promítla jak do marketingových akcí, tak do cenové politiky. Obecně lze říci, že první polovina letošního roku byla z hlediska nových bytů na trhu nejlepší od konce krize,“ komentoval analytik Deloitte Petr Hána.

Upřesnil, že v nabídce v daném období bylo v Praze celkem 3 376 bytů, a to je o 270 bytů více než dosud v rekordním roce 2014.

Nyní nové byty zdražily za rok o osm procent, oproti roku 2014 se cenová hladina pražské nabídky podle studie zvýšila již o více než 53 procent. Průměrný volný byt v pražské nabídce byl téměř 72 metrů čtverečních velký a stál 7,13 miliónu.

Povolování je podle developerů stále pomalé



Nejdražším pražským obvodem i přes mírný pokles zůstává Praha 1, kde průměrná nabídková cena činila 211 700 Kč/m2, naopak nejlevnější byty byly na konci června ke koupi v Praze 9, kde bylo možné pořídit byt v průměru za 84 600 Kč/m2.

Nejvíce bytů v květnu a červnu prodala developerská firma Central Group následovaná Pentou.

„První vlaštovky jaro nedělají. Aktuální čísla sice vypadají pozitivně, ale tvrdit, že v Praze dochází ke zlepšení situace v oblasti výstavby bytů by bylo více než předčasné. Podařilo se sice povolit několik větších projektů a ty díky tomu dát do prodejní nabídky, ale z celkového počtu 40 000 bytů, respektive 900 projektů, které jsou v Praze uvězněny v povolovacím řízení, je to zanedbatelné číslo. Zatím navíc není zřejmé, zda se jedná o trend, nebo výjimku,“ řekl šéf Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.