Harley-Davidson přesune v reakci na evropská cla část výroby do Asie a Brazílie

Americký výrobce Harley-Davidson přesune výrobu svých motocyklů pro evropský trh ze svých amerických továren do Asie a Brazílie. Uvedl to server listu Financial Times. Jde o přímý dopad rozhodnutí Evropské unie uvalit odvetná cla mimo jiné na dovoz amerických motocyklů s obsahem od 500 kubických centimetrů.