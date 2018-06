ČTK

Na valné hromadě chce Arca mimo jiné projednat přesun sídla a vedení EMH z Austrálie do Česka a obměnu představenstva.

Arca uvedla, že se loni v říjnu stala devátým největším akcionářem EMH s podílem 1,36 procenta, který chce dál zvyšovat. Podle otevřeného dopisu je Arca znepokojena vývojem projektu těžby lithia na Cínovci v posledních měsících.

„Arca jakožto aktivistický investor je nespokojena se způsobem vedení společnosti EMH a s přístupem jejích představitelů k českým státním orgánům a nedostatečnou komunikací směrem k akcionářům,” píše se v dopise.

Do centra pozornosti se lithium dostalo poté, co krátce před loňskými volbami do Sněmovny podepsal tehdejší ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) s firmou EMH memorandum o porozumění.

EMH má komunikovat s vládou a EU



Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů a ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) na začátku letošního března oznámil, že Česko memorandum vypovědělo. EMH poté uvedla, že těžbu lithia u Cínovce připravuje i nadále, má totiž v lokalitě přednostní právo k těžbě.

Arca v otevřeném dopise vyzvala vedení EMH, aby zahájilo aktivní komunikaci s představiteli české vlády s cílem urovnání vztahů a nalezení společného řešení. „Nezbytným postupem vedení EMH je také diskuse a jednání o podpoře projektu na úrovni Evropské unie,” napsala Arca.

Skupina Arca směřuje svou činnost na správu aktiv, energetiku a hledání obchodních příležitostí. Skupina působí hlavně ve střední a východní Evropě, zastoupení má v Bratislavě, Praze, Londýně a v Kyjevě. Majoritním vlastníkem společnosti byl dříve slovenský finančník Pavol Krúpa. Od poloviny loňského prosince má Krúpa spolu s Rastislavem Veličem a Peterem Krištofovičem rovnocenný podíl 30 procent. Zbývající desetinu vlastní Henrich Kiš.