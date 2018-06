tov, Novinky

V žádném odvětví nedošlo za poslední rok k poklesu průměrných mezd. Meziroční nominální nárůsty se pohybovaly od 3,5 procenta až po 13,1 procenta.

„Nárůst průměrných mezd je viditelný nejvíce v odvětvových sekcích, kde dominantně rozhodoval stát,“ uvedl Dalibor Holý z ČSÚ. Připomněl zvyšování platových tarifů ve státní sféře.

Tržní odvětví v tomto směru poněkud pokulhávala, v nich byl nejrychlejší mzdový růst u odvětví činnosti v oblasti nemovitostí Český statistický úřad

V odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti se průměrná mzda zvýšila nejvíce o 13,1 procenta a dosáhla 26 497 korun, ve vzdělávání o 12,6 procenta na 28 425 korun. Podobných nárůstů se dočkali také zaměstnanci ve veřejné správě a obraně – o 12,5 procenta na 33 857 korun. Ve zdravotní a sociální péči došlo k navýšení o 11,8 procenta na 31 747 korun.

„Tržní odvětví v tomto směru poněkud pokulhávala, v nich byl nejrychlejší mzdový růst u odvětví činnosti v oblasti nemovitostí o 8,9 procenta a v dopravě a skladování o 8,6 procenta,“ dodal Holý.

V maloobchodě a odvětví oprav motorových vozidel vzrostla průměrná mzda již podprůměrně o 8,4 procenta. V průmyslových odvětvích byl mzdový růst 7,5 procenta, v zemědělství, lesnictví a rybářství mírně těsně nad sedmi procenty.

Nedostatek lidí se snaží řešit inovacemi



Vůbec nejnižší nárůst byl v peněžnictví a pojišťovnictví – o 3,5 procenta za rok. V tomto oboru nicméně zaměstnanci s průměrnou mzdou 55 234 korun zůstávají z hlediska mzdové úrovně na druhém místě. Vůbec nejlépe jsou placení zaměstnanci v odvětví informačních a komunikačních činností s 56 822 korun. V oboru došlo k nárůstu ohodnocení o 6,5 procenta.

Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí stoupla o 8,6 procenta za 30 265, nejrychleji za 15 let. Statistici ale připomínají, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. [celá zpráva]

K přilákání nových zaměstnanců už často nestačí ani vyšší mzdy ekonomka KB

„K přilákání nových zaměstnanců už často nestačí ani vyšší mzdy. To nutí firmy, aby zvyšovaly své investice do automatizace a digitalizace. To v konečném důsledku povede k postupnému zvyšování produktivity, která v současné době za růstem mezd zaostává,“ komentovala ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Dodala, že v podobné situaci, kdy nedostatek pracovní síly tlačí mzdy rychle směrem nahoru, se nachází celý středoevropský region.