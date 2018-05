bož, Novinky

Celkem se do Česka dostalo přes 11 tun těchto chobotniček. Do distribuce však pronikla jen malá část, konkrétně necelá tři procenta. „Výrobek byl distribuován převážně do prodejen Globus. Zákazníci, kteří si dotčený výrobek zakoupili, ho mohou vrátit v místě prodeje,” uvedl tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Jde o produkt s datem minimální trvanlivosti 7., 8. nebo 9. března 2020. Jako výrobce je na obalu půlkilového výrobku uvedena firma Tin Thinh Co z Vietnamu. Označení závadné šarže zní: „VN/385/III/019”.

„Limit pro kadmium v potravinách je podle nařízení 1881/2006 ES 1,0 mg/kg. V případě vietnamských zmražených chobotnic byl limit překročen jen nepatrně, konkrétní hladina kadmia byla 1,34 mg/kg,” uvedla veterinární správa.

Při otravě kadmiem hrozí nevolnost, zvracení či bolest hlavy, to by však musela být dávka několikanásobně vyšší než ve zmiňovaném výrobku.

Výrobek stažený z trhu bude podle Vorlíčka následně vrácen zpět dodavateli nebo zlikvidován.