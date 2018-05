"Požádal jsem ministra (obchodu Wilbura) Rosse, aby zvážil šetření ohledně dovozu aut, včetně kamiónů a náhradních dílů, aby se dal zjistit dopad na národní bezpečnost," uvedl nyní americký prezident. Ministr Ross podle komuniké ministerstva okamžitě vyšetřování zahájil.

Trumpův plán se jeví být v rané fázi a měl by narazit na odpor obchodních partnerů a místních prodejců automobilů, poznamenala agentura DPA. Navíc jde o časově náročný proces, vyžadující zdlouhavé šetření ministerstva obchodu. Trump však často vyhrožuje zavedením překážek v obchodu se zahraničními automobily, dodala.

Trump na twitteru avizoval "velkou novinku pro naše skvělé americké výrobce aut, po mnoha desetiletích, kdy jsme přicházeli o práci kvůli jiným zemím".

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!