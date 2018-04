tov, Novinky

Messi usiloval o to, aby mohl své jméno používat jako obchodní známku na sportovní oblečení a další zboží.

Žádost, kterou k Evropskému úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO) podal v roce 2011, však napadla španělská cyklistická značka Massi. Argumentovala, že jména jsou si příliš podobná a mátlo by to zákazníky. Jen někteří lidé by prý dokázali obě jména odlišit.

Guerra de marcas: Messi le ganó a "Massi" y lanzará su propia ropa deportiva https://t.co/uMRlWlEC8S — minutouno (@minutounocom) 26. dubna 2018

Podle Tribunálu EU je ale jméno fotbalisty natolik známé, že záměna nehrozí. Fotbalistova sláva podle soudu převažuje nad vizuální a fonetickou podobností se značkou Massi.

„Pan Messi je veřejnosti dobře známou osobou, kterou mohou lidé vidět v televizi a často se o něm diskutuje v médiích,“ dodal soud ve zdůvodnění.

Rozhodnutí padlo pár dní poté, co francouzský fotbalový magazín informoval o tom, že Messi předběhl Portugalce Cristiana Ronalda na pozici nejlépe vydělávajícího hráče. Messi si údajně vydělá ročně 126 miliónů eur (3,2 miliardy korun), zatímco Ronaldo 94 miliónů eur (2,4 miliardy korun).