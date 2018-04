tov, Novinky

Nové propojení by mělo odlehčit přetíženým spojením v centru. Dnešní městský tramvajový systém je příliš závislý na úseku mezi Lazarskou a Jindřišskou, tvrdí institut. Na lepší spojení do centra by se tak prý mohli těšit například obyvatelé Žižkova.

„Pokud má být i do budoucna zachována dostatečná kvalita dopravy, která netrpí častými zpožděními a přeplněností souprav z důvodu nedostatečné kapacity, je nutné navyšovat kapacitu tramvajové sítě i v centru města,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Tři doporučované varianty vzešly z dříve zpracovaných studií. Byly hodnoceny po stránce technické náročnosti, vazby na okolí, hluku i času dojezdu souprav.

Veřejnost může posílat připomínky

Ve variantě přes Vrchlického sady by tramvajová trať vedla z Vinohradské mezi budovami Muzea podél magistrály Wilsonovou směrem ke Státní opeře, kde by vznikla nová zastávka. Trať by poté odbočovala do Vrchlického sadů se zastávkou před budovou hlavního nádraží. Následně by se napojila na současnou trať v ulici Bolzanova.

„Tato varianta trati je výhodná hlavně díky přímému přestupu cestujících u nádraží. Při projektování musí být maximálně omezeno kácení vzrostlých stromů. Zásah do parku musí být minimální,“ dodala náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Trať ve variantě Opletalova/Wilsonova by vedla z Vinohradské ke Státní opeře po stejné trase jako v prvé variantě, kde by se odklonila směrem přes Washingtonovu do Opletalovy ulice, kudy by pak vedla k Bolzanově. Méně pohodlný přestup mezi tramvají a nádražím je kompenzován menším zásahem do parku, uvádí IPR. V obou těchto variantách by na magistrále pravděpodobně přibyl další semafor.

Třetí varianta navrhuje vést trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí, odkud by uhýbala do Opletalovy až k Bolzanově.

„Vedení tramvajové tratě v horní polovině Václavského náměstí umožňují všechny tři varianty,“ dodal šéf IPR Ondřej Boháč. Podle něj by pro výrazné navýšení kapacity bylo v budoucnu vhodné napojení tramvají přes Václavské náměstí až na úroveň Vodičkovy ulice (na mapě šrafované šedě), o tomto návrhu ale současná změna plánu nejedná.

Mluvčí IPR Marek Vácha Novinkám řekl, že zatím jako nejpravděpodobnější varianta se jeví ta první, se kterou souhlasí i vedení Prahy 1. Jak nakonec rozhodování dopadne, ale stále není jisté.

Připomínky k návrhu mohou lidé podávat odboru územního rozvoje poštou, mailem nebo prostřednictvím datové schránky od 25. dubna do 25. května.

Po zapracování připomínek by se mělo konat veřejné projednání a následně by změnu již měla schvalovat městská rada a zastupitelstvo. Podle institutu by cestující mohli novou trať využívat v optimálním případě už za čtyři až pět let.

Poslední tramvaje jezdily podélně po Václavském náměstí v prosinci 1980.