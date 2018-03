bož, zpe, tov, Novinky, Právo

Sleva se bude týkat studentů do 26 let a seniorů nad 65 let. Ministerstvo dopravy na ni z vládní rozpočtové rezervy dostane 3,26 miliardy korun. Vláda chce krokem zlepšit dostupnost veřejné dopravy.

Původně vláda hovořila o jízdném zdarma, navíc jen pro vlaky. Tento model se však neosvědčil na Slovensku. „Výsledkem je nízká kvalita přepravy, chybějící konkurence, která by tlak na zlepšování zvyšovala, a neefektivní přeprava v režii státního přepravce,“ uvedl ke slovenskému modelu Radovan Ďurana z bratislavského Institutu ekonomických a společenských analýz INESS.

Úpravu původního návrhu, která počítá se slevou 75 místo 100 procent a rozšířením slevy i na autobusy, kvituje i část dopravců. „Nastavení slevy ve výši 75 procent také zabrání nadužívání něčeho, co je úplně zdarma. Díky tomu zůstane zachována kvalita služeb ve veřejné dopravě pro všechny skupiny cestujících,“ je přesvědčen mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

Rozhodnutí vlády v demisi kritizuje opoziční ODS. „Motivace premiéra v demisi je podle mého názoru jediná – chce si štědrým rozdáváním státních peněz koupit voliče. Jiný smysl v tom nevidím,“ řekl k tomu předseda jejího poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura, který zároveň připomněl negativní důsledky formy slevy, kterou zavedlo Slovensko.

Podle statistických údajů se sleva bude týkat 1,989 miliónu důchodců. Senioři starší 65 let tvoří téměř pětinu české populace a bezmála tolik je i žáků a studentů. Do školních lavic či poslucháren loni usedalo podle Českého statistického úřadu 906 188 žáků základních škol, 424 849 studentů středních škol a zhruba 320 tisíc vysokoškoláků. Podobné je to i letos.