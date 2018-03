Každá z předběžných nabídek má podle něj 600 až 1000 stran. „Máme šanci platit méně než za současný provoz systému. Náklady na provoz by mohly klesnout zhruba na polovinu. Tyto nabídky nyní pečlivě posoudíme a budeme v soutěži pokračovat,” uvedl na čtvrteční tiskové konferenci Ťok.

Zakázku chce ministr uzavřít do podzimu, aby měl úspěšný uchazeč zhruba 14 měsíců na přípravu mýtného systému.

Ministerský tendr počítá s tím, že po roce 2019 se zpoplatnění rozšíří o 900 kilometrů silnic první třídy z nynějších zhruba 230 kilometrů. O rozšíření rozhodla dříve vláda. Rozšíření by podle Ťoka mohlo vynést kolem dvou miliard až 2,5 miliardy korun ročně. Tento výnos by podle něj mohl být použit pro případné opravy silnic nižších tříd, které by mohli někteří dopravci využívat jako objízdné trasy.

Rozšíření mýta dopravci kritizují

Plánované rozšíření zpoplatněných komunikací kritizují Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Česmad Bohemia, Asociace krajů, odbory a zhruba 400 starostů dotčených obcí. Podle nich jde o nekoncepční krok, který zatíží drobné podnikatele a povede k objíždění zpoplatněných úseků.

Ťok už dříve řekl, že kdyby ministerstvo dopravy soutěž zastavilo a vypsalo ji znovu, ohrozilo by to výběr mýtného.

Kapsch měl se státem desetiletou smlouvu do konce roku 2016. Ministerstvo dopravy nestihlo včas vybrat nového provozovatele, a proto se rozhodlo prodloužit smlouvu s Kapschem o tři roky bez soutěže. Na to si stěžoval i slovenský konkurent Kapsche, společnost SkyToll.

Na mýtu se vybere deset miliard



Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj nedávno zamítl rozklad ministerstva dopravy na zrušení předběžného opatření, kterým antimonopolní úřad zakázal resortu podepsat smlouvu s případným vítězem tendru na systém vybírání mýtného.

ÚOHS v současnosti pokračuje v zahájených řízeních, která jsou už tři. Posledním, kdo podal na ÚOHS stížnost, je společnost Kapsch. Firma si mimo jiné stěžovala, že podmínky tendru nahrávají satelitní technologii.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Na mýtném se vybere deset miliard korun ročně. Zhruba pětina jde na provoz.