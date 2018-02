Od začátku roku 2014 zadluženost České republiky vůči HDP klesla o 8,9 procentního bodu. Loni tento poměr meziročně klesl z 33,8 procent na 32,2 procenta.

„V prosinci jsme využili možnost vydat státní dluh za záporný výnos a prodejem pokladničních poukázek za 23 miliard korun jsme získali pro stát dodatečný čistý příjem 70 miliónů korun,“ řekl Petr Pavelek, náměstek ministryně financí v demisi Aleny Schillerové (za ANO).

Vývoj státního dluhu

2013

2014

2015

2016

2017

Hrubý státní dluh 1 683,3

1 663,7

1 673,0 1 613,4 1 624,7 Podíl na HDP (%) 41,1 38,6 36,4 33,8

32,2 v mld. Kč, k 31. 12 zdroj: Ministerstvo financí

Absolutní výše dluhu stoupla o 11,3 miliardy



Část investorů byla ochotná zaplatit za to, že si od státu půjčí peníze. To díky tomu, že investici do dluhopisů považují za velmi bezpečnou oproti rizikovějším investicím, při kterých mohou více prodělat, či jim volné peníze znehodnocuje inflace.

Po ukončení intervencí ČNB loni v dubnu ale začaly úrokové sazby u dluhopisů stoupat a prodávat je se záporným výnosem bylo obtížnější. Absolutní výše státního dluhu se tak loni zvýšila o 11,3 miliardy na 1,62 biliónu korun.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch v pátek potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Česka na stupni A+. Výhled ratingu zůstává pozitivní. Fitch by v dohledné době mohla přikročit ke zlepšení úvěrového hodnocení na AA-. Lepší hodnocení státům umožňuje půjčovat si za lepších podmínek.