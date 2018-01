„Těch 330 milionů korun, které kraj na autobusovou dopravu dává, chceme mít pod stoprocentní kontrolou,” řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecký kraj chce podle hejtmana jít podobnou cestou jako třeba sousední Ústecký kraj, i když ten dopravní podnik zřídil jako příspěvkovou organizaci. „Není naší snahou vytvořit krycí schránku pro byznys soukromých dopravců, ale chceme opravdu vlastní dopravní podnik, s vlastními zaměstnanci, s vlastními nebo najatými autobusy,” doplnil náměstek hejtmana Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj).

Vlastní dopravce je podle Půty pro Liberecký kraj cestou, jak zjistit reálné náklady na dopravní výkon a nenechat se vydírat firmami, které dopravu v kraji zajišťují. I proto už loni v červnu zastupitelé schválili vstup do již existující dopravní firmy, což by bylo levnější. Za majoritní podíl akcií ČSAD Liberec kraj vlastníkovi nabídl 14,353 miliónu korun. Dalších 20 miliónů se chystal do firmy investovat, protože ČSAD Liberec je na pokraji insolvence a hospodaření je ztrátové. Záměr ale napadla u ÚOHS konkurenční společnost BusLine kvůli údajnému obcházení zákona o veřejných zakázkách. Do rozhodnutí úřadu nesmí kraj v plánovaném nákupu pokračovat.

Liberecký kraj objednává v posledních letech veřejnou dopravu ve stabilním rozsahu. Autobusoví dopravci najezdí bezmála 13,7 miliónu kilometrů a dopravci na železnici přes čtyři milióny kilometrů. Kraj také přispívá na tramvajové spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou a na některé prodloužené linky liberecké městské dopravy. Zajištění veřejné dopravy loni stálo kraj přes 673 miliónů korun, téměř o devět procent víc než o rok dříve. Hlavním důvodem bylo zvýšení mezd řidičů autobusů od ledna 2017, na němž se dohodla vláda s odbory. Letos náklady dál porostou, kraj proto v rozpočtu počítá na dopravu se 707 milióny korun.